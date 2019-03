49 tilfælde af tuberkulose i 2018

redaktionen Mandag, 18. marts 2019 - 15:31

- I Grønland har vi fortsat høj forekomst af tuberkulose.

Det skriver Landslægeembedet i en pressemeddelelse i forbindelse med den årlige verdensdag for tuberkulose, der sker på søndag.

Sidste år blev diagnosticerede man 49 TB tilfælde, oplyses det.

- Grønland placerer sig derved under grænsen for at være et højincidensområde. Der findes dog stadig områder i Grønland med højere forekomst af TB end landsgennemsnittet, meddeles det.

På søndag sættes fokus på TB verden over. Man sætter også i Grønland fokus på TB forebyggelse og bekæmpelse. TB personale rundt omkring i Grønland vil i dagene omkring d. 24. marts udføre forebyggelses aktiviteter for at øge viden om TB.