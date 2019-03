49 dræbt ved angreb på moskéer i New Zealand

Ritzau Fredag, 15. marts 2019 - 06:10

Antallet af dræbte ved angrebet på to moskéer i New Zealand er steget til 49. Det siger rigspolitichef Mike Bush på et pressemøde fredag

- En af de personer, der er blevet behandlet på hospitalet i Christchurch er netop afgået ved døden. Det bringer det samlede antal dræbte op på 49, siger Mike Bush.

Han fortæller yderligere, at tre personer er anholdt.

En er anklaget for drab. Der er tale om en hvid, yngre mand, der vil blive stillet for en dommer lørdag morgen lokal tid.

Adspurgt om, hvorvidt der er den samme person, der udgav et større manifest på internettet, hvor planerne om angrebet blev beskrevet detaljeret, sagde Mike Bush:

- Jeg ved, at der er et navn ude i offentligheden, men det vil være upassende for mig at bekræfte noget, fordi en person er anklaget.

De to andre anholdte har været i besiddelse af skydevåben, men det er uklart, om de har været en del af angrebet.

- Vi leder ikke aktivt efter flere gerningsmænd. Men vi dømmer heller ikke noget ude. Vi har øjnene helt åbne og er opmærksomme på alt, siger Mike Bush.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, beskrev tidligere angrebet som et terrorangreb.

- Det kan kun beskrives som et terrorangreb, sagde Jacinda Ardern på pressemødet.

- Vi repræsenterer diversitet og medfølelse - et hjem for dem, der deler vores værdier og et helle for dem, der har brug for det.

- De værdier vil ikke blive rystet af dette angreb. Vi er en stolt nation af mere end 200 etniciteter og 160 sprog.

- Jeg fordømmer stærkest muligt ideologien hos de folk, der har udført angrebet. I har måske valgt os, men vi afstøder og fordømmer jer fuldkomment.

Nyheden om angrebet går naturligvis verden rundt, og den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver fredag morgen på twitter:

- Dybt såret af nyheden om de forfærdelige voldshandlinger i Christchurch. Mine tanker er med New Zealands folk og ofrenes familier. Danmark står bag New Zealand og Jacinda Ardern, skriver han.

New Zealands rigspolitichef Mike Bush takkede på pressemødet klokken 9 sine betjente.

- Jeg vil gerne tage hatten af for alle i politiet og redningstjenesterne, der har gjort et stort stykke arbejde for at pågribe den mistænkte, sagde Mike Bush.