42 nye smittede tirsdag

Merete Lindstrøm Tirsdag, 07. december 2021 - 14:53

Rettet tirsdag 21.20 Falck er ikke i Qasigiannguit mere og der kommer ikke mere sundhedsperonalet til byen, som det fremgik af artiklen tidligere, da (red.)

Der er fundet 1 ny smittet i Upernavik, 4 i Ilulissat, 1 i Qasigiannguit, 6 i Aasiaat og 30 i Nuuk. Det oplyser landslægembedet på nun.gl

En patient har været kortvarigt indlagt i Qasigiannguit Sundhedscenter med Covid-19 og er blevet udskrevet igen.

Der er endnu ikke kommet svar på de opfølgende PCR-test der blev taget af de 59 personer der blev konstateret smittet i Qasigiannguit ved hjælp af quicktest mandag.

Travlt på sundhedscentret

Der er travlt i Qasigiannguit fortæller Lotte Pilûnguak Reimer, der er afdelingssygeplejerske på byens sundhedscenter, til Sermitsiaq.AG.

-Vi valgte allerede at lukke sundhedscentret for alle ikke akutte situationer den 24. november. Det var blandt andet for at forebygge smittespredning i sundhedscentret og beskytte vores personale samt ældre og svage patienter mod covid-19, fortæller hun.

Qasigiannguit har ingen læge, men der har været et hold fra Falck i Danmark i byen, som har stået for quicktest af byens borgere.

Lotte Pilûnguak Reimer understreger, at befolkningen fortsat kan kontakte sundhedscentret på telefonnummer 9111211, og at man efter klokken 16 samt i weekender og helligdage skal ringe til Aasiaat på tlf. 892211, som man plejer.

- Vi er fortsat døgnbemandet på byens sundhedscenter, men vi prioriterer anderledes for at håndtere coronasituationen, siger Lotte Pilûnguak Reimer.

Situationen forbedres i Upernavik

Situationen i Upernavik bliver bedre dag for dag, fortæller ledende regionslæge i Avanaa Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

- Rigtig mange er allerede blevet raskmeldt og i øjeblikket er der omkring 15, som er i isolation. Vi tester fortsat personer med symptomer der kan skyldes covid-19, men vi har kun fundet en enkelt smittet siden før weekenden, så det går den rigtige vej.

Peter Vedsted er ikke i tvivl om, at strategien har været den rigtige i Upernavik, og glæder sig over at sundhedsvæsenet har fungeret så godt, at man på meget kort tid har kunne pode op mod 1000 mennesker.

- Vi forsøger at holde fast i, at vi skal bruge kræfterne de rigtige steder - altså på dem der er syge. Hvis det fortsætter i den rigtige retning, varer det ikke længe, før vi overgår til en mere normal hverdag, så vi kan oveveje at påbegynde vaccination igen både mod influenza og corona.

Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik genåbner for undervisning den 8. december, efter at have været lukket i to uger på grund af udbredt coronasmitte i byen og kommunen har allerede åbnet institutionerne i byen.