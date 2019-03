Efter 40 år: Lærebog på grønlandsk

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. marts 2019 - 15:24

Men nu er lærebogen her med titlen ”Tusagassiornerup tunngavii”, som er en oversættelse af den danske grundbog i journalistik: ”Journalistikkens grundtrin”, der er forfattet af Solvej Schmidt og Mette Mørk, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Jeg er stolt over og glad for, at det efter næsten 40 år med en grønlandsk journalistuddannelse endelig er lykkedes at udgive en grønlandsksproget lærebog, siger Naja Paulsen, der er afdelingsleder for Afdelingen for Journalistik på Ilisimatusarfik.

Selvstændigt kapitel

Den danske grundbog er ikke blot en 1:1-udgave, men indeholder eksempler fra ”vor egen verden” og ”et selvstændigt kapitel om medierne i Grønland”, oplyses det i en pressemeddelelse.

Bogen er på 252 sider og koster 250 kroner og kan købes via universitetets webshop.uni.gl.

Mariia Simonsen har både oversat og været redaktør på bogen.