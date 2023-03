Nu er den her: 3D-model af hele Grønland

Anders Rytoft Onsdag, 08. marts 2023 - 07:50

Nu kan man for første gang tilgå en interaktiv 3D-model af hele Grønlands isfrie terræn.

Det giver mulighed for at "rejse" rundt i hele landet og genopleve steder man tidligere har været eller opdage nye fjerntliggende steder.

Det skriver Departementet for Finanser og Ligestilling i en pressemeddelelse. Det er også departementet, der er ansvarlige for NunaGIS, som udover 3D-modellen også inkluderer geografiske kort og andre relevante informationer.

Platformen vil være et vigtigt værktøj for kommunernes fysiske planlægning i fremtiden, da der på sigt vil komme præcise og opdaterede 3D-bymodeller af alle bosteder, lyder det videre.

Vandre- og jagtture

NunaGIS er tilgængelig for alle, og det er nemt at bruge platformens indbyggede måleværktøj, hvor man kan klikke på et punkt og få GPS-koordinatet og højden, ifølge departementet.

Det er også muligt at måle afstanden og højdeforskellen mellem to punkter. 3D-terrænmodellen er derfor god til for eksempel planlægning af vandring og jagtture. I de fem største byer kan man endda tænde for autogenerede 3D-bymodeller (bygninger).

- Vi er overbeviste om, at rigtigt mange vil synes at 3D-modellen er spændende og relevant. Både for familier, fangere og fritidsfangere, turistoperatører med videre. Alle kan tilgå den fra deres computer, oplyser departementet.

Du kan udforske 3D-modellen HER.