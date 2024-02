37 lejligheder med varmeproblemer: Tre familier flytter midlertidigt på SØMA

Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 02. februar 2024 - 07:50

En familiefar har været nødt til at bruge usædvanlige midler for at holde lejligheden varm. Han har nemlig brugt udendørs grill for at sikre sig, at hans familie ikke fryser i lejligheden Tuapannguit i Sisimiut. Nu er de og to andre familier flyttet midlertidigt til varmere værelser, fortæller INI A/S:

- Der er tale om tre familier, der er blevet flyttet midlertidigt på SØMA, samt en familie på et hotel. De er blevet flyttet, da VVS-firmaet endnu ikke har ordnet lejlighedernes varmeregulering. Nogle beboere valgte ikke at flytte, mens problemet løses.

INI A/S undertreger, at der ikke er tale om 37 lejligheder, der mangler vame, men at der er problemer med varme.

- Nogle er lettere ramte, hvorfor de stadig bor i deres lejligheder, lyder det fra INI A/S.

Varmen vender snart retur

INI A/S oplyste onsdag, at de i samarbejde med Brøndum er gået i gang med at få installeret strengereguleringsventiler, der skal fordele varmen bedre. Årsagen til problemet er, at tilførslen af opvarmet vand ikke spreder sig, som det skal.

Disse vil blive installeret i 11 lejligheder på Tuapannguanut 16 torsdag for at opnå passende opvarmning.

Boligselskabet arbejder på højtryk for at løse problemet i samarbejde med Brøndum, og håber at problemet bliver løst snarest muligt.