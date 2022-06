37 år bag tremmer: Jeg håber på løsladelse til sommer

Redaktionen Onsdag, 08. juni 2022 - 16:58

- Jeg vil gerne ud og starte et liv i frihed som en fri mand, hvor jeg har en god lejlighed, måske også dele livet sammen med en kæreste - og så opleve Danmark. Og efter tre til fem år når jeg kan få tilladelse til at rejse udenlands, skal jeg besøge La Sagrada Familia i Barcelona. I 2025 skulle den være færdigbygget, så vil jeg med selvsyn se lysindfaldet i den store katedral og nyde det store byggeri.

Det siger livstidsfange Seth Sethsen til avisen AG.

- Så skal jeg også se Hagia Sophia i Istanbul, bagefter er der Rosslyn Chapel i Skotland, og så Tempelkirken i London. Jeg er betaget af de store katedraler. Jeg er dog ikke kristen. Guder og djævle er noget mennesket har skabt, men jeg vil gerne se katedralerne, siger Seth Sethsen, der mener, han har noget at have sine fremtidsudsigter i.

Spændetrøje

Ved Østre Landsret i december fik han nemlig Østre Landsrets ord for, at han er parat til prøveløsladelse efter han på 37. år afsoner sin straf for rovmord på Kurt Gaarn-Jensen tilbage i 1985. Et rovmord han blev idømt livstid.

- Hvis det stod til Kriminalforsorgen, så lå jeg i en spændetrøje med et skud psykofarmaka i begge balder. Men jeg er ikke sindssyg eller farlig og kan derfor prøveløslades. Det mener tre dommere i Østre Landsret, siger Seth Sethsen, der kortvarigt fik glæden af tænke tanken om at leve et liv uden for murene om Hersted Vester Fængsel til ende i december 2021.

