3,6 millioner kroner til unge, der vil gøre en forskel

Da gymnasieelever i Danmark og Grønland under Operation Dagsværk sidste efterår samlede ind, kom der 3.607.287 kroner i kassen.

De penge skal nu bruges i et projekt, hvor unge skal lære at gøre en forskel i lokalsamfundet. KRK-Inua og Ungdommens Røde Kors i Danmark er på lige fod sammen om projektet.

Projektet hedder Sprint, og har allerede i en årrække fungeret i Danmark. Nu er det det blevet tilpasset til grønlandske forhold, og er allerede blevet afprøvet i forskellige byer.

- Vi har allerede frivillige der er meget interesseret på projektet og nogen af dem har været med til at afprøve sprint i forskellige byer og vi glæder os så meget til at komme i gang for real, hedder det i en pressemeddelelse fra KRK-Inua.

Projekter igang i Tasiilaq

Ideen med sprint er, at unge selv finder frem til, hvilke udfordringer de ser lokalt og derudfra udvikler projekter, som de så sætter i værk.

En af de byer, hvor Sprint allerede er blevet afprøvet, er Tasiilaq.

- 20 unge frivillige deltog i et blot to timer langt Sprint. På trods af den korte tid til rådighed formåede deltagerne alligevel at generere hele tre store projektideer og seks mindre, skrover KRK-Inua på sin hjemmeside.

- Resultatet af Sprintet i Tasiilaq er at afdelingen nu samarbejder med andre NGO’er og lokale virksomheder om at lave sociale aktiviteter for alle byens borgere.

Nu skal de 3,6 millioner kroner fra indsamlingen køre Sprint-forløb over hele landet fra juli 2019 til slutningen af 2021.