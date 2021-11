350 borgere er testet i Upernavik

Kassaaluk Kristensen Fredag, 19. november 2021 - 16:30

- Vi har en stor interesse i at stoppe smitten i Upernavik, og derfor har vi indsat endnu en analysemaskine i byen, så flere tests kan analyseres lokalt, siger regionslæge i Region Avannaa, Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

Dermed er der nu to analysemaskiner i Upernavik, der analyserer podninger for coronavirus.

Torsdag og fredag er der i alt 350 borgere, der er blevet testet for coronavirus.

Med godt 1100 borgere i Upernavik er dermed omkring hver fjerde borger i byen eallerede testet efter tre smittede er fundet onsdag.

- Testkapaciteten er ikke så stor i Upernavik, og analysen tager noget tid. Så for at få svar hurtigere sender vi flere tests til Nuuk med en ambulancefly. Forventet ankomst til Nuuk er lørdag. De tests, der kommer fra de mest syge i Upernavik bliver analyseret lokalt, så de kan have hurtigt svar, fortæller regionslægen.

Myndighederne forventer at få svar på disse tests i løbet af lørdag.

Hvor er smitten

Peter Vedsted opfordrer borgere til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer for smitte.

- Hvis man har symptomer, så skal man blive hjemme. Tag ikke til en kaffemik, lad vær med at samles. Det bedste råd er også at holde afstand og holde god håndhygiejne, tilføjer han.

Lige nu arbejder sundhedsvæsenet i Upernavik på at teste, så de kan finde frem til smitten og eventuelt bryde smittekæderne.

- Upernavik er godt med, når det gælder vaccinering. Så nu vil vi prøve at finde ud af, hvor smitten er. Det kan ikke udelukkes, at der kan være smitte i daginstitutioner og skoler, som det er set i Nuuk. Det må svarene på prøver vise, siger regionslæge i Region Avannaa, Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

Der er igen testning i idrætshallen i Upernavik i morgen mellem klokken 9.00-12.00.

Den bedste måde at forebygge smittespredning på er ved, at holde afstand, benytte mundbind og have god

hygiejne (spritte og vaske hænder). Det gælder for både Coronavirus, RS-virus og influenza. Derfor er det

vigtigt at alle med symptomer som hoste, ondt halsen, feber, hovedpine mv. undgår at sprede smitte til

andre.