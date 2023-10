35 års erfaring udmunder i turismepris

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. oktober 2023 - 14:45

Turismeprisen "Greenland Tourism Award" for 2023 er netop blevet tildelt Sisimiut Private Boat Safari. Prisen er blevet afsløret under en turistmesse i Reykjavik hvor hovedpersonen Jan Banemann dog ikke kunne være til stede for at modtage prisen.

Prisen uddeles i samarbejde mellem Visit Greenland og Air Greenland.

Sisimiut Private Boat Safari, som drives af Jan Banemann, har fået tildelt prisen på grund af deres bidrag til grønlandsk turisme. Jan Banemann, en erfaren sejler med mere end 35 års erfaring, har dedikeret sig til at give besøgende enestående oplevelser og ture i og omkring Sisimiut, herunder også i UNESCO området ved Sisimiut.

Jan Banemann kunne ikke selv tage imod prisen i Reykjavik, man hans takketale blev læst op, og det var en stolt og ydmyg vinder:

- Jeg har altid gjort en dyd ud af at give de turister, der vælger min service, det bedste billede af Grønland. Selvfølgelig skal de både føle og se den kærlighed, jeg har til vores land. Der er mange grunde til, at så mange turister vælger at besøge Grønland. En af disse grunde er vores helt unikke natur. Den natur er også forudsætningen for, at vi fortsat er et attraktivt sted for turister at besøge.

Laver frivilligt arbejde lokalt

I begrundelsen lægges der vægt på virksomhedens engagement i bæredygtighed og lokalsamfundet.

- Jan Banemann og hans familie er kendt for deres aktive deltagelse i frivilligt arbejde, herunder oprydning af affald i det lokale miljø både på land og til havs før turismehøjsæsonen. Deres miljøbevidsthed og lokalt engagement har gjort en positiv forskel og inspireret andre til at tage lignende skridt, lyder det blandt andet.

På turene viser Sisimiut Boat Safari deres gæster de omkringliggende bygder, dyreliv og en indsigt i forskellige fiskerimetoder.

Skal hylde bæredygtig turisme

Årets Greenland Tourism Award-pris har til formål at belønne og anerkende turismevirksomheder, der skaber bæredygtige produkter med fokus på sikkerhed, kvalitet, miljø, innovation og social ansvarlighed.

Vinderen sendte da også et ønske afsted til kollegaeerne i sin takketale:

- En kærlig opfordring herfra til os alle, der elsker Grønland. Pas på naturen, så de, der kommer efter os, også har mulighed for at opleve dette absolut fantastiske land. Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke Arctic Circle Business for deres støtte og Visit Greenland og Air Greenland for denne store ære.

Jeg er utroligt stolt over, at I har fundet min lille turistvirksomhed værdig til denne pris!"

De øvrige nominerede virksomheder til prisen i år er: Unique Tours Ilulissat, Mikami Hostel fra Qasigiannguit, Qooqqut Nuan fra Nuuk, Amazing Tours Greenland fra Qaqortoq og Arctic Dream fra Tasiilaq.