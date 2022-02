33-årig mand dømt for at kvæle sin mor i Sisimiut

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 14. februar 2022 - 09:48

Qeqqa Kredsret afsagde i lørdags dom i en sag, hvor en 33-årig mand fra Sisimiut var tiltalt for i marts 2021 at have kvalt sin mor imens hun sov.

Det fremgår af sagen, at manden havde meldt sig selv til Politiet i Sisimiut tidligt morgenen efter drabet, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Mentalerklæring

Den 33-årige blev herefter anholdt, og har været tilbageholdt på en psykiatrisk afdeling i Danmark under efterforskningen af sagen.

- Retslægerådet har efterfølgende, på baggrund af en mentalerklæring, konkluderet, at den 33-årige er sindssyg og derfor anbefalet dom til anbringelse på ubestemt tid på et psykiatrisk hospital i Danmark. Dette var derfor også anklagemyndighedens påstand, meddeles det.

Qeqqa Kredsret valgte i dag at følge denne anbefaling fra Retslægerådet.

Manden har brug for hjælp

Det kom under kredsrettens behandling af sagen frem, at manden i en længerevarende periode har haft vrangforestillinger og hallucinationer om, at han måtte gøre skade på sin mor.

Fakta Psykisk syge, der begår kriminalitet kan ikke afsone en almindelig foranstaltning i anstalten. I stedet kan retten idømme dom til psykiatrisk behandling. Hvis kriminaliteten er særligt alvorlig kan en psykisk syg gerningsmand idømmes anbringelse på psykiatrisk hospital, hvilket medfører, at den dømte skal opholde sig på et hospital i en årrække, som er tidsubestemt, indtil retten vurderer, at den pågældende kan udskrives.

- Der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en mand, som har brug for hjælp i psykiatrien og da Retslægerådet har vurderet, at der er risiko for, at han kan begå lignende kriminalitet igen, så jeg er tilfreds med, at kredsretten har fulgt de lægelige anbefalinger og idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid, siger anklager Gutti Harryson.

Manden har modtaget dommen, og skal være tilbageholdt indtil overførsel til afsoning på en psykiatrisk afdeling i Danmark.