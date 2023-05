32 taxaer i Ilulissat holder stille onsdag

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 09. maj 2023 - 17:45

Det bliver svært at få fat på en taxa i Ilulissat i morgen onsdag den 10. maj omkring klokken 10.00. Der vil foreløbigt 32 af byens 35 taxaer holde stille, mens taxachaufførerne demonstrerer ved Avannaata Kommunias kommunekontor.

Det er byens forening for taxachauffører, Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat, der har arrangeret en demonstration for at vise deres utilfredshed om kommunalbestyrelsens beslutning om at udvide byens taxaflåde fra 35 til 50 hyrevogne.

Under demonstrationen vil foreningen gentage sit budskab, som de har skrevet i sit høringssvar til et forslag, som kommunalbestyrelsen har behandlet i marts.

- Der er ikke behov for flere taxaer i byen. En af begrundelserne i forslaget er flere turister. Men hoteller har allerede busser, der kører turister til og fra hotellerne under deres ophold. Dermed er servicering af turister en af de mindre opgaver for os taxachauffører, siger Knud Fleischer, formand for Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat.

Fører til dårligere service

Kommunalbestyrelsen har godkendt et forslag om at give plads til 50 hyrevogne fra 35, som der er i dag i Ilulissat. Begrundelsen er, at der skal forberedes til den kommende atlantlufthavn, samt sørge for god service for borgere i Ilulissat.

LÆS OGSÅ: Taxaselskab stopper nattevagter i protest

Men når der kommer mere rift om kunderne, kan det betyde mindre indtægter til taxachauffører, mener Ilulissani Taxartartut Peqatigiiffiat.

- Når der kommer flere taxaer, og hvis vi kan besætte alle taxaerne, så kan det betyde mere konkurrence om kunderne, og dermed risiko for mindre indtægter til taxachauffører. På langt sigt kan det betyde, at kampen om at rekruttere taxachauffører bliver værre, da chaufførerne kan søge arbejde andre steder. Det betyder en forværret service for kunder, siger Knud Fleischer.

Knud Fleischer understreger, at taxachauffører i Ilulissat er åben for flere taxaer, når atlantlufthavnen åbner. Her er ønsket dog, at der skal være en grundlæggende vurdering af behovet, før bevillingerne til hyrevogne forhøjes.