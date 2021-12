32 nye smittede fredag og nye regler om julerejser fra Nuuk

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. december 2021 - 13:48

Der er siden sidste opdatering torsdag registreret 32 nye smittetilfælde med coronavirus. Der er fundet 7 nye smittede i Qasigiannguit, 9 i Aasiaat, 3 i Sisimiut og 13 i Nuuk.

Testcenteret i Nuuk holder lukket i dagene 24.-26. december samt den 31. december.

Derfor er der ikke krav om forudgående test i perioden fra og med den 25. december til og med den 3. januar 2022, hvis man som uvaccineret rejser ud af Nuuk til andre byer og bygder.

Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

- Ikke-vaccinerede personer over to år skal dog i karantæne ved ankomst til deres destination. Karantænen skal vare indtil man kan dokumentere, at man ikke er smittet, lyder det.

Dette kan bevises ved en test, eller ved at være uden coronasymptomer efter 14 dages karantæne, lyder det.

Ingen adgang til forsamlinger

Ifølge den gældende bekendtgørelse er ikke-vaccinerede rejsende, der ankommer til byer og bygder uden adgang til coronatest fritaget for at skulle fremvise en negativ test. Personerne skal dog fortsat i karantæne i 14 dage, lyder det. Personen anses først for at være ikke smittet med coronavirus, hvis vedkommende ikke udviser symptomer på smitte 14 dage efter ankomst.

Ikke-vaccinerede rejsende fra Nuuk må ikke deltage ved forsamlinger, arrangementer og andre begivenheder under deres karantæne ifølge bekendtgørelsen fra den 5. december.

Færdigvaccinerede personer kan rejse frit uden krav om hverken forudgående test eller efterfølgende karantæne, oplyser selvstyret.