Over 30 grønlændere sidder i anstalt på ubestemt tid

Redaktionen Fredag, 17. december 2021 - 12:36

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser, Råstoffer, Justitsvæsen og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen (IA) mødtes med justitsminister Nick Hækkerup (S) i København i starten af denne måned. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Gerningsmandsprincippet Den oprindelige grønlandske kriminallov fra 1954 byggede på undersøgelser af tidligere grønlandsk retskultur og retspraksis og afveg på væsentlige punkter fra den danske straffelov. I overensstemmelse med grønlandsk tradition ønskede man at tage afstand fra et strafbetonet udgangspunkt. Straf omtaltes derfor ikke i den grønlandske kriminallov, og den indeholdt heller ikke strafferammer. I stedet gav den adgang til at anvende forskellige slags foranstaltninger, som fandtes bedst egnet til at få den kriminelle til at afholde sig fra ny kriminalitet. Foranstaltninger blev således fastsat ud fra et såkaldt gerningsmandsprincip i modsætning til straf, som primært udmåles efter et gerningsprincip. Kilde: denstoredanske.lex.dk

Der var tale om både et hilse-på møde og om drøftelser af de igangværende sager på justitsområdet. Et af emnerne, der blev drøftet var Naalakkersuisuts ønske om en forhøjelse af den maksimale tidsbestemte straf i kriminalloven. I dag er den maksimale grænse på 10 år. Denne ønsker Naaja H. Nathanielsen øget til 16 år, så der bliver mulighed for at idømme længere fængselsophold eller foranstaltning ved de alvorligste forbrydelser. Det er der en helt speciel grund til.

Der er for mange

Når man har en maksgrænse på foranstaltningsrammen, arbejder man meget sjældent op til den. Man kan i alvorlige sager måske give en foranstaltning, der ligger lige under, men maksgrænsen bliver meget sjældent brugt. Det giver færre muligheder for at udmåle længde for dommerne, forklarer Naaja H. Nathanielsen til Sermitsiaq.

Antallet af forvaringsdømte, det vil sige anbragte, der ikke har en tidsbestemt dom, var på over 30 sidste år. 21 af dem sidder i Grønland, mens resten stadig har ophold på Herstedvester Fængsel i Danmark. Antallet af forvaringsdømte er for højt, mener Naaja H. Nathanielsen.

Vi er omkring 56.000 indbyggere her i landet, Danmark har 5 millioner indbyggere, og så vidt jeg har forstået, har de kun omkring 60 forvaringsdømte.

