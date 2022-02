Over 30 ambassadører fra hele verden viser interesse for Grønlands råstoffer

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 20. februar 2022 - 11:56

En ny rapport fra Nordisk innovation, som hører under Nordisk ministerråd viser, at råstofpotentiale over hele Grønland er stor. Naaja Nathanielsen har lige været i København blandt andet for at holde informationsmøde om emnet. Selvom uranforbuddet blev vedtaget tilbage i november, så var interessen stor.

- Der blev i samarbejde med den grønlandske repræsentation i Danmark afholdt et informationsmøde for en række ambassadører om det store råstofpotentiale i Grønland. Interessen var stor, og der deltog ambassadører fra mere end 30 forskellige lande. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Over hele landet findes mineraler, som defineres typisk som kritiske, hvis de er forbundet med en høj forsyningsrisiko og har en væsentlig økonomisk, strategisk og samfundsmæssig betydning.

Anbefalinger til nordisk samarbejde

- Det tætte nordisk samarbejde har belyst, hvilket arbejde der ligger forude hvis vi gerne vil være med i den grønne omstilling. Det bekræfter os i nødvendigheden af at fortsætte vores arbejde med at tilvejebringe nye geologiske data til mineralindustrien, så de kritiske mineraler kan finde vej fra Grønland og ud i den grønne energi, siger Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen.

Ifølge Naalakkersuisut, så indeholder rapporten også en række anbefalinger til, hvordan det nordiske samarbejde indenfor råstofområdet kan styrkes yderligere.

De kritiske mineraler, som findes over hele Grønland er blandt andet gallium, litium, kobolt, nikkel, kobber og mange andre mineraler.

Naalakkersuisuts lovforslag om at forbyde efterforskning og udvinding af uran blev vedtaget sidste år i november 2021. Det vil sige, at det er forbudt at efterforske andre råstoffer, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er over 100 ppm.