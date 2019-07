30 års pause slut: Japan går på hvalfangst

Ritzaus Bureau / Reuters Mandag, 01. juli 2019 - 16:09

Japan genoptager kommerciel hvalfangst efter mere end 30 år.

En lille flåde af hvalfangerskibe kunne mandag meddele, at den første hval er fanget.

Det mødes med fordømmelse af internationale organisationer.

Japan har længe fastholdt, at kun få af hvalarterne er truet. Det meddelte i december, at det forlader Den Internationale Hvalkommission (IWC) for at kunne genoptage den kommercielle fangst.

Der har været presset på fra fiskeribranchen og fra politikere for at genoptage hvalfangsten med henblik på salg. Blandt dem, der har presset på, er premierminister Shinzo Abe, hvis valgkreds omfatter en by, som i mange år har drevet hvalfangst.

Madkultur

- Hvis vi havde flere hvaler til rådighed, så ville vi spise mere af dem, siger Sachiko Sakai, en 66-årig taxichauffør i havnebyen Kushiro på den nordlige ø Hokkaido. Her blev genoptagelse af den kommercielle hvalfangst fejret med en kort ceremoni på havnen.

- Det er en del af Japans madkultur, mener han.

Hvalskibe, som mandag stævnede ud, vil hen over sommeren især jagte vågehval og næbhvaler.

Efter det internationale forbud i 1986 mod kommerciel hvalfangst indledte Japan såkaldt videnskabelig hvalfangst. Men meget af hvalkødet endte på restauranters tallerkener.

Kritikerne mente, at det var kommerciel fangst under dække af videnskabelige formål.

- Dette er en trist dag for den globale beskyttelse af hvalen, siger Nicola Beynon fra Humane Society International, der har dyrebeskyttelse som hovedopgave.