3-årigt forskningsprojekt tildeles 4,8 millioner til forbedring af hjemløses vilkår

De hjemløse skal have bedre vilkår. Det er formålet med projektet, som fokus er at forbedre sociale indsatser og skabe bedre vilkår på hjemløseområdet.

Den tre årigt forskningsprojekt "Ilaassaagut " er støttet med 4,8 millioner kroner af OAK Foundation Denmark og ledes af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd - og projektet strækker sig fra 2024 - 2026.

Fokusområderne for projektet inkluderer involvering af udsatte borgere, uddannelse af gadeplans- og herbergspersonale og anvendelse af dataanalyse for at styrke dialogen med beslutningstagere om langsigtede løsninger på hjemløseområdet.

- Vi er taknemmelige for den betydelige og generøse bevilling og støtte fra OAK Foundation Denmark - og vi ser frem til at skabe reelle forandringer i samarbejde med vores lokalsamfund, udtaler centerleder Steven Arnfjord.

Styrkelse af selvstændighed

Projektet sigter mod at hjælpe dem, der er hjemløse, ved at fokusere på deres behov og støtte dem i at opnå selvstændighed. Det vil blive gjort gennem rollemodeller, uddannelse og relevante tilbud. Projektet vægter inddragelse og ejerskab for at styrke personerne i at forme deres fremtid, oplyser Steven Arnfjord:

- Hele forløbet vil blive dokumenteret for at bidrage til praksisrettede, langsigtede løsninger. Det vil ikke kun gavne Kommuneqarfik Sermer­sooq, men også inspirere andre kommuner til at implementere lignende initiativer efter afslutningen af projekt "Ilaassaagut".

Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd vil samarbejde med partnere og fagpersoner for at kortlægge og identificere behov på socialområdet. Der vil være løbende rådgivning og sparring omkring housing first og herbergsløsninger - samt afholdelse af sociale topmøder, hvor social udsathed og socialpolitik diskuteres af interessenter og mennesker berørt af hjemløshed.