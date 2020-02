28-årig mand anker forvaringsdom

redaktionen Mandag, 17. februar 2020 - 16:27

Den 28-årige mand blev i Sermersooq Kredsret søndag fundet skyldig i 18 af anklageskriftets 23 punkter.

Sermersooq Kredsret har idømt manden forvaring på ubestemt tid. Dog skal sagen behandles på ny, da den 28-årige mand valgte at anke kredsrettens dom til Grønlands Landsret.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Kendt skyldig i flere forhold

Manden blev dømt skyldig i voldtægt, grov vold, ulovlig tvang, trusler på livet mod både børn og voksne, udbredelse af børnepornografi samt vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.

- Kredsretten er i det store hele enig i anklagemyndighedens vurdering af sagen. Vi har påstået, at tiltalte skal idømmes forvaring på ubestemt tid, begrundet i kriminalitetens omfang, grovhed og den tiltaltes historik med vold og trusler. Vi er derfor tilfredse med, at kredsretten har valgt at følge vores påstand om forvaring, siger anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann i en pressemeddelelse.

Flere end 30 vidner

Sagen er i den forgangne uge blevet behandlet for Sermersooq Kredsret, hvor der blandt andet er blevet afhørt 31 vidner og gennemgået omfattende skriftligt materiale til sagen.

- Grønlands Politi har stort fokus på denne type af sager, og der ligger et stort politimæssigt arbejde til grund for sagen, fordi han har begået så mange forskellige forbrydelser. Derudover er der også ofre, som nu har fået sat et foreløbigt punktum for nogle ubehagelige oplevelser, lyder det fra Emil Maegaard-Hoffmann.