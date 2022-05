27-årig fanger skød sin første isbjørn

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 02. maj 2022 - 10:49

Søndag blev en rigtigt god dag for 27-årige Steen Jensen, som skød sin første isbjørn.

Det skete ved Nanortalik søndag omkring klokken 15.00. Sermitsiaq.AG har talt med fangeren.

- Det er en ubeskrivelig følelse at nedlægge min første isbjørn, siger Steen Jensen.

Han var i gang med at indhandle hellefisk i Narsaq, der hvor han bor, da han blev kontaktet af lokale i Nanortalik, at der var en isbjørn nær byen.

Hurtig beslutning

- Kvoterne af isbjørne er fordelt i Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og Aappilattoq, hvor de kan nedlægge én isbjørn hvert sted. Da kvoten allerede er opbrugt i Nanortalik, blev jeg kontaktet, da kvoten for Narsaq ikke er brugt. Her blev jeg så kontaktet, om jeg ikke ville skyde isbjørnen, fortæller han.

Steen Jensen skød sin første isbjørn søndag Privat

Derfor tog han den hurtige beslutning, og sejlede til Nanortalik så hurtigt som muligt.

- Jeg ville fange min første isbjørn, derfor tog jeg afsted med det samme, selvom jeg var træt. Det tog mig 1 time og 40 minutter at nå mig frem til Nanortalik. Da jeg nåede jeg frem til Nanortalik var isbjørnen i den østlige del af Nanortalik blandt hytterne. Der var mange mennesker ved isbjørnen, og jeg tog også selv et billede af den, siger fangeren.

Blev ellers nervøs

Derefter startede forberedelserne på at nedlægge bamsen.

- Jeg begyndte med at ryste på hænderne, da jeg sigtede på isbjørnen, for det er første gang, at jeg skulle nedlægge et så stort dyr. Jeg blev lidt nervøs. Men så skød jeg isbjørnen, og ramte den så omkring halsen. Det var ubeskriveligt, siger Steen Jensen.

Han sejlede derefter tilbage til Narsaq.

- Jeg har allerede fået bestillinger, fra folk som gerne vil købe kødet fra isbjørnen, mens skindet bliver et gulvtæppe. Jeg har nu været fanger i fire år, og det er det bedste der er sket, mens jeg har været i det hverv. Da jeg var tæt på Narsaq skød jeg i luften for at markere, at jeg har fanget min første isbjørn, lyder det fra Steen Jensen.