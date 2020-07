268 har søgt ind på Ilisimatusarfik

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 05. juli 2020 - 09:13

Indtil videre har 268 unge søgt om optag på en af Ilisimatusarfiks uddannelser med studiestart i august 2020. Og det er fortsat muligt at søge ind på en af de mange uddannelser, universitetet tilbyder. Rektor Gitte Adler Reimer regner med nogenlunde samme optag som sidste år.

Forhåbningen er, at studiestart kommer til at forløbe nogenlunde normalt.

– Vi holder naturligvis nøje øje med hele Covid-19 situationen - og følger de grønlandske myndigheders til enhver tid gældende retningslinjer på området. Vi glæder os alle sammen rigtigt meget til studiestart, og vi forventer at kunne byde mange nye studerende velkommen på Ilisimatusarfik - under de forhold som måtte være gældende på det tidspunkt, lyder det.

Stor forståelse for situationen

Gitte Adler Reimer er imponeret over, hvordan både studerende og undervisere håndterede corona-situationen i foråret.

– På grund af Covid-19 lukkede Ilisimatusarfik ned den 18. marts, og betød blandt andet, at al undervisning blev omlagt til selvstudium eller online-undervisning - ligesom mange af vores eksaminer har været afholdt online. Vi gik fra den ene dag til den anden til lige pludselig at skulle ændre hele vores måde at undervise på ... ja, ændre hele vores måde at arbejde på som et universitet.

– Men alle studerende og ansatte har arbejdet rigtigt flot, og har alle udvist meget stor forståelse og tålmodighed - og det er jeg dem alle sammen meget taknemmelig for.

Der er også ros til myndighedernes håndtering, der har muliggjort en hurtigere oplukning af samfundet end mange andre lande, hvor universiteterne først åbner efter sommer.

– Myndighedernes professionelle måde at takle krisesituationen på muliggjorde, at vi kunne genåbne den 27. april. Der synes jeg, at vi på Ilisimatusarfik skal føle os meget privilegerede. Rundt om i verden har mange universiteter fortsat lukkede, og deres gradvise åbning sker først til efteråret. Derfor føler jeg, at vi er ekstra heldige, når vi har kunne holde vores sommerdimission den 23. juni - uanset om vi så måtte gøre det anderledes, end vi er vant til, siger Gitte Adler Reimer.

