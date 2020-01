26-årig sætter sig i omstridt formandsstol

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. januar 2020 - 11:58

Ineqi Kielsen blev for en uge siden kontaktet af partiets ledelse og spurgt, om han ville være formand for Forfatningskommissionen, som Doris J. Jensen efter få måneder valgte at forlade, da det mislykkedes for hende at få tilknyttet vederlag til stillingen, selv om hun allerede oppebar løn som medlem af Inatsisartut.

- Jeg er glad for tilbuddet om at blive formand, oplyser Ineqi Kielsen til Sermitsiaq.AG.

Han afventer nu, at Naalakkersuisut godkender indstillingen. Derefter vil han sætte sig ind i, hvor langt arbejdet med en ny forfatning er kommet, før han kommer med yderligere udtalelser.

Forfatningskommissionens arbejde har hidtil været omgærdet af andet end selve forfatningsarbejdet, mens Vivian Motzfeldt og senere Doris J. Jensen var formænd. Det var især aflønningen af de politisk valgte medlemmer, der var til debat.

Slut med vederlagssnak

- Det skal ikke handle om vederlag, men om en ny forfatning, fastslår den kommende formand, der er gift og far til en otte måneder gammel søn.

Ineqi Kielsen blev ikke valgt ind i Inatsisartut ved det seneste valg, men har siden arbejdet som partikonsulent i Siumut i Nuuk. Han stillede også op til Folketingsvalget for Siumut, men blev slået af Aki-Matilda Høegh-Dam.

- Arbejdet som partikonsulent fortsætter jeg med, lyder aftalen med partiet, forklarer Ineqi Kielsen, der samtidig vil se, hvor megen tid der vil være til overs til erhvervsøkonomi-studiet på universitetet, da der vil være en del rejseaktivitet i forbindelse med forfatningsarbejdet.

Suinni Fleischer Johansen var ellers stedfortræder for Doris J. Jensen, men bosat i København, hvor han arbejder for Aki-Matilda Høegh-Dam i Folketinget. Det kunne tilsyneladende ikke hænge sammen for ham at flytte til Grønland og kun blive aflønnet via vederlag.