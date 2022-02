25 år med Katuaq skal fejres

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 13. februar 2022 - 11:45

Katuaq fejre i år 25-års jubilæum. Kulturhuset har lagt vægge til mangfoldige kulturelle oplevelser og en rivende udvikling.

- Fra Katuaq vil vi gerne benytte anledningen til at sende en tanke og en tak til alle der har været en del af skabelsen og udviklingen af Katuaq. Tak til alle der har arbejdet i og med Katuaq, og tak til alle der støttet Katuaqs arbejde for kulturen, udtaler bestyrelsesforkvinde Anna Heilmann.

Hun understreger, at det ikke kun er en fejring af et hus, men også en mulighed for med stolthed at se på den udvikling kulturlivet har og er i fuld gang med.

Katuaq åbnede den 15. februar 1997. Huset har siden hen givet meget til samfundet. Det er et samlingssted, hvor alle kan mødes og morer sig. Igennem årene har der været festivaler, udstillinger, biografture og udstillinger med landets kunstneres værker.

Jubilæum hos det store og det små

Katuaq vil sikre at jubilæet skal kunne mærkes hos alle. Derfor kan jubilæet mærkes året rundt, hvor forskellige begivenheder bliver oprettet. Dog vil fejringen markeres den 15. februar.

- Selve dagen, den 15. februar, skal fejres og markeres. I samarbejde med KNR vil der den aften blive sendt et liveprogram på TV fra Katuaq. Så kan alle være med til at mindes de første 25 år med Katuaq. Det ser vi meget frem til, siger direktør for Katuaq, Arnakkuluk Jo Kleist.

Der er arrangementer planlagt, som for eksempel et jubilæumsprojekt i samarbejde med Nationalteateret, og der vil være specielle tilbud i anledningen af jubilæet. Jubilæumsaktiviteter kan løbende følges på Katuaqs hjemmeside og sociale medier. Det oplyser Kulturhuset.