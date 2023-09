24 timers løb: 1.678,32 kilometer tilbagelagt i Nuuk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 11. september 2023 - 09:14

Tour de Nuuk-gruppen er hoppet med på 24-timers løb til fordel for Neriuffiit Kattuffiat og gennemført et døgns løbearrangement for Nuuk-borgere.

Det er Siku Cross i Uummannaq der arrangerer 24-timers løb, hvor løbere får donationer af virksomheder for hver kilometer, de løber på et døgn. Pauser og hviletider er ikke inkluderet i konceptet.

Løbet startede lørdag den 9. september klokken 12.00 og sluttede søndag klokken 12.00 i både Uummannaq og Nuuk. I Nuuk har 36 løbere løbet tilsammen 1.678,32 kilometer.

Tour de Nuuk-arrangørerne fortæller, at i alt 36 personer har løbet med i Nuuk.

- Vi ser løbere, som vi normalt ikke ser løbe i hverdagen. At kunne se, hvor dedikerede, de er til formålet, er meget rørende. Man kan se på dem, at de brænder for deres projekt, og gerne vil bidrage med så mange kilometer som muligt. Det er meget rørende, fortæller Mika Lyberth, der har arrangeret 24-timers løbet i Nuuk.

Seks løb over 100 kilometer

Mika Lyberth oplyser, at den længste distance som en deltager har løbet er 109,89 kilometer på et døgn hos mændene. Fem andre mænd har også løbet over 100 kilometer på et døgn. Hos kvinderne er den længste distance 83,3 kilometer.

- Det er ikke sidste gang, at vi arrangerer 24 timers løb i Nuuk. Vi planlægger allerede at lave endnu et event til næste år. Vi har fået blod på tanden, siger Mika Lyberth.

Han oplyser, at beløbet for de samlede donationer til 36 løbere vil blive offentliggjort, når Neriuffiit Kattuffiat holder landsindsamling den 29. september.

I Uummannaq har 62 personer deltaget i Siku Cross’s 24 timers løb, hvor den længste distance, 90 kilometer, blev gennemført af en 17-årig dreng.