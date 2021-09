24 nye smittetilfælde onsdag - udbredt smitte i Nuuk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. september 2021 - 12:26

Det seneste døgn er der fundet 23 coronasmittede i Nuuk og én i Qeqqata Kommunia. Det viser dagens smittetal fra Landslægeembedet.

Dermed fortsætter smitten i den forkerte retning i Nuuk, hvor der blev fundet 14 nye tilfælde tirsdag.

I Nuuk er der fortsat smittede med direkte kontakt til de institutioner, der har haft kendt smittespredning. Der er to børn blandt de smittede, skriver Landslægeembedet.

Smitte overalt i Nuuk

Derudover er der også sket smitte på værtshuse:

- Der er endvidere en større gruppe hovedsagelig yngre voksne, der er blevet smittet. De har for en stor del været i byen fredag og lørdag og blandt andet besøgt Kristinemut, Daddy’s og Skybar. Hovedparten har været på Kristinemut.

- Der pågår stadig en nærmere smitteudredning for at klarlægge de smittedes færden. En af de smittede arbejder for et større entreprenørfirma og en anden i en større virksomhed, skriver embedet.

Landslægeembedet slår fast, at situationen har ændret sig fra, at smitten i Nuuk hovedsagelig var i kredsen omkring bymidtens institutioner til at omfatte en langt bredere kreds af befolkningen.

- Man vil nu kunne møde smitte overalt i byen og alle opfordres derfor til at udvise forsigtighed for at begrænse smittespredningen.

Grafik: Landslægeembedet

Dr. Ingrids Sundhedscenter i Nuuk, skriver på Facebook, at centret er presset på grund af coronasituationen i Nuuk.

- Hvis man vurderer, at kontakt til Sundhedscentret kan vente, opfordres man til at ringe ind på fredag, skriver Sundhedscentret i en opdatering onsdag middag.