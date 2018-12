2,3 millioner ekstra til kunst og kultur

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 17. december 2018 - 16:36

20 bevillinger på samlet 2,3 millioner kroner har Naalakkersuisut givet til kunst og kultur. Det sker efter, at Inatsisartut har valgt at forhøje tilskuddet til kunst og kultur for 2018.

Blandt de 29 ansøgninger, der blev indgivet til midlerne, fik 20 ansøgere bevilliget penge. Blandt de 20 er det langt de fleste, der har fået, hvad de søgte om. Det oplyser Departementet for Kultur.

En af modtagerne er Qiajuk Productions, der skal opsætte en danseteaterforestilling. De har fået 500.000 korner til projektet, der skal løbe ad stablen i 2020.

- Det betyder utroligt meget. Vi er meget ydmyge omkring, at vi har fået de her penge, fordi der er så mange kunstnere, der har brug for det, men vi er også rigtig stolte, siger Ruth MontgomeryAndersen, der er står bag Qiajuk Productions.

Fokus på børn og unge

Forestillingen har specielt fokus på unge mennesker mellem 13 år og 25 år. Det handler om identiet, det at være ung, at være stolt af sig selv og finde sig selv. Det hele bliver grønlandsk produceret og af høj international kvalitet.

- Vores projekt kommer til at være noget, der virkelig kommer til at inspirere unge mennesker. Vi synes, at der har manglet noget til de unge. Her kommer de til at opleve god Urban Style HipHop dans, siger Ruth Montgomery-Andersen.

Blandt de andre modtagere gemmer der sig blandt andet også Ujarneq Fleischer, der har fået 130.000 kroner til opførelsen af sit dukketeater ”Ukki”, der skal vises i Qaanaaq.

Tre puljer

I alt er der uddelt midler til tre forskellige grupper. Gruppen, hvor Qiajuk Productions indgå, er skuespillere og skuespillerforeninger. Den grupper har samlet fået knap 1,8 millioner kroner. Gruppen for idrætsklubbers kulturelle arrangementer