23-årig mand idømt forvaring for to voldtægter

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. december 2023 - 17:19

Sermersooq Kredsret har fredag den 1. december fundet en 23-årig mand skyldig i at have gennemført to voldtægter.

Natten til den 10. maj 2022 trængte den 23-årig mand ind i et børnehjem i Nuuk.

- Her tvang han sig til oralt samleje med en 11-årig pige og forsøgte samtidig at tiltvinge sig til fuldbyrdet samleje. Pigens råb vækkede personalet, som overmandede manden og tilbageholdte ham, indtil politiet ankom.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden blev efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør i Sermersooq Kredsret, som besluttede, at han skulle tilbageholdes.

Anden gang det sker

En tilbageholdelse har ikke stoppet den 23-årigs kriminelle løbebane, lyder anklageskriftet, som Sermersooq Kredsret har behandlet fredag.

Det viste sig, at han under tilbageholdelsen havde tvunget sig til oralt samleje med en 61-årige mand, som han delte celle med, og at han havde forsøgt at voldtage ham analt.

- Derudover blev han sigtet for at have udsat en anden indsat for vold, røveri og ulovlig tvang, lyder det.

Råd når til forvaring

- I forbindelse med sagen er den 23-årige mand blevet mentalundersøgt, og Retslægerådet er kommet med en udtalelse på baggrund af undersøgelsen. Både udtalelsen og mentalundersøgelsen var medvirkende til, at anklagemyndigheden gik efter en forvaringsdom, skriver politiet.

Sermersooq Kredsret har fulgt anklagemyndighedens påstand og idømt manden forvaring på ubestemt tid.

- Manden er tidligere dømt for forsøgt på voldtægt, og nu er han så dømt for ydereligere to voldtægter. Manden er derfor efter min opfattelse farlig for borgerne i samfundet, og derfor er jeg meget tilfreds med kredsrettens afgørelse i sagen, siger anklager Gutti Harryson.

Den 23-årige mand modtog dommen vedrørende voldtægten af den 11-årige pige og ankede voldtægten af den 61-årige mand og røveriet til frifindelse med påstand om en tidsbestemt foranstaltning i stedet for forvaring.