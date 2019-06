22 fotos: Se de glade dimittender på Ilisimatusarfik

Redaktionen Tirsdag, 25. juni 2019 - 15:21

OBS: Tryk på pilen til højre i billedet for at se næste foto, red.

Efter flere års studier kunne de dimitterende bachelorer ånde lettet op: eksamensbeviset var i hus. Og det blev fejret på tradionel vis på Ilisimatusarfik.

De dimitterende bachelorer fordelte sig på afdelinger:

Afdeling for Økonomiske & Erhvervsmæssige Studier: 9 nye bachelorer

Afdeling for Journalistik: 4 nye bachelorer

Afdeling for Oversættelse & Tolkning: 2 nye bachelorer

Afdeling for Samfundsvidenskab: 2 nye bachelorer

Institut for Sygeplejerske & Sundhedsvidenskab: 11 nye bachelorer

Institut for Læring: 31 nye bachelorer

Derudover dimitterede 1 kandidat i West Nordic studies ved Afdeling for Samfundsvidenskab og 1 master fra HD 2. del uddannelsen i Regnskab & Økonomistyring.

Hilsen fra Naalakkersuisut

Martha Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, har på Naalakkersuisuts hjemmeside sendt denne hilsen til de unge dimittender:



- Jeg vil på Naalakkersuisuts vegne gerne benytte lejligheden til at ønske de mange bachelorer og kandidater, som dimitterer disse dage et stort tillykke med jeres uddannelse. Som Naalakkersuisoq for sundhed- og socialområdet er det med særlig stor glæde, at jeg nu kan ønske alle de dimittender på det social- og sundhedsfaglige område tillykke. I alle aspekter af arbejdet inden for sundheds- og socialsektoren er der et stort behov for jeres faglige kvalifikationer.



- Det er naturligvis en stor og betydningsfuld begivenhed for jer. Det er helt sikkert også en stor dag for jeres familier. Men det er også en vigtig dag for landet. I er en nødvendig og vigtig ressource for vores samfund og for de enkelte patienter og borgere, som møder jer i hverdagen og får glæde af jeres faglige viden og kompetencer.



- Efter talrige timers læsning, forelæsninger og eksamensopgaver har I nu fået jeres eksamenspapirer og et nyt kapitel kan begynde. I skal ud og omsætte det I har lært i praksis. I skal være i stand til at støtte og se det hele menneske og til at inddrage deres familie og deres nære. Det kræver kompetente medarbejdere med stor faglighed, gode refleksionsevner og stærk handlekraft. I kommer til at arbejde med et særdeles vigtigt område, hvor menneskets sundhed, trivsel og tryghed er i fokus.



Jeg håber, at I glæder jer til at benytte alt det I har lært. Vi glæder os i hvert fald til at tage imod jer, uanset hvilken arbejdsplads I vælger. Jeg ønsker jer held og lykke med jeres fremtidige virke. Endnu en gang stort tillykke med uddannelsen!