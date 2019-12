22-årig mand anholdt i drabssag i Maniitsoq

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. december 2019 - 11:47

En 22-årig mand er anholdt af politiet i Maniitsoq og sigtet for dobbeltdrab i Maniitsoq og vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag.

Det meddeler Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Maniitsoq Politi har i går klokken 13.03 anholdt en 22-årig mand.

Knivstikkeri

Manden er sigtet for drabet på to personer, der natten til onsdag blev fundet døde i en privat bolig. Dødsårsagen er knivstik.

Det drejer sig om en mand i midten af 60’erne og en kvinde i starten af 50’erne.

I forbindelse med fundet af de to livløse personer blev tre kriminalteknikere i Rigspolitiet tilkaldt, så de kan assistere Grønlands Politi i efterforskningen. Også politifolk fra Nuuk er i Maniitsoq for at assistere i efterforskningen.

- Der er blevet lavet et stort stykke efterforskningsarbejde i sagen, men efterforskningen i sagen pågår fortsat. Vi har sendt flere politifolk fra Nuuk nordpå for at understøtte det lokale politi i Maniitsoq, og senere i dag vil tre kriminalteknikere fra Rigspolitiet ankomme til Maniitsoq. Politiet i Maniitsoq vil i tæt samarbejde med efterforskningsafdelingen i Nuuk og Rigspolitiet fortsætte efterforskningsarbejdet i sagen, udtalerviceinspektør Sebastian Bech.

Af hensyn til politiets efterforskning vil der blive begæret lukkede døre i forbindelse med grundlovsforhøret.