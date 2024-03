32-årig anklaget for drabsforsøg og brandstiftelse

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 05. marts 2024 - 10:49

Sermersooq Kredsret skal behandle en sag om forsøg på manddrab og brandstiftelse i to dage. Det bliver på torsdag den 7. marts og fredag den 8. marts.

I sagen vil en 32-årig mand sidde på anklagebænken, anklaget for brandstiftelse og forsøg på manddrab på en kvinde.

Episoden er ifølge anklageskriftet sket den 27. april 2023 på mandens bopæl. Her skulle manden have antændt tøj, bøger og spil på sit værelse, for derefter at have forsøgt at trække kvinden ind i værelset.

Kvinden skulle efterfølgende have gjort sig fri fra mandens greb og tilkaldt hjælp.

Kræver anbringelse

- Hvorefter tiltalte aflåste hoveddøren og antændte flere effekter andre steder i lejligheden, hvorved der opstod kraftig ildebrand og røgudvikling, hvilket udsatte (…) og de øvrige beboere i ejendommens liv for fare, lyder det i anklageskriftet.

Anklager har ifølge anklageskriftet krævet, at manden bliver idømt behandling på et grønlandsk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, og at der skal føres tilsyn af kriminalforsorgen efter udskrivning.

-Der nedlægges endvidere påstand om, at der ikke fastsættes en længstetid for foranstaltningen, lyder det.