212 børn bor med forældre og bedsteforældre i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. oktober 2020 - 09:36

Det kan skabe udfordringer for kommunen at give den rette hjælp til nybagte forældre, der har brug for støtte for at kunne klare opdragelsen af barnet, når forældrene bor hos barnets bedsteforældre.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq, der for et par uger siden præsenterede kommunens nye politik for udsatte børn og familier, der skal gælde i 2020-2024.

I kommunens nye politik peges der på boligmangel som en af de faktorer, der kan skabe sociale problemer.

- Ligeledes skaber overbefolkede boliger trængsel, som medfører frustrationer og konflikter og øger risikoen for, at man påvirkes af hinandens problemer, lyder det i Kommuneqarfik Sermersooqs politik for udsatte børn og familier.

Kan skabe trængsel

Ifølge sociolog og lektor ved Ilisimatusarfik, Steven Arnfjord, behøver flere generationer i en husstand ikke skabe problemer, hvis det er selvvalgt. Det positive ved flere generationer sammen er, at børn altid har nogen at komme hjem til.

- Hvis det er en ufrivillig boligsituation så kan trivsel og velfærd komme under pres. Det kan handle om misbrug, generel tryghed, det kan udsætte forældrenes parforhold for et stort pres at bo hos den ene eller den andens svigerforældre, oplyser Steven Arnfjord i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Han pointerer samtidig, at boligen generelt kan være for lille til det antal mennesker der bor under samme tag.

Kommune vil bygge mere

Kommunen har sat sig et mål om, at der fremover skal anbringes langt færre børn i døgninstitutioner. For at nå målet satser Kommuneqarfik Sermersooq på mere forebyggende arbejde.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder med tidlig indsatser, forældreevne og samtaler med terapeuter for forældre og børn, for at støtte familierne.

Men når der er 212 børn, der bor i et hjem med både forældre og bedsteforældre, så kan der være begrænsninger for hjælp.

Kommunens løsning på udfordringen er at bygge flere lejligheder:

- Derfor arbejder vi for at skaffe flere boliger til vores borgere. I de seneste fem år har vi lejet 416 boliger ind til den offentlige boligmasse, men når der stadig er 138 familier i Nuuk der bor tre generationer i samme leilighed, viser det at vi stadig har lang vej igen.

- I øjeblikket er der 1792 personer på venteliste i Iserit. Dem mener jeg, vi skal kunne skaffe bolig til inden for de næste seks år, siger borgmester Charlotte Ludvigsen.