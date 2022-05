21 miljøprojekter får støtte af miljøfonden

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 03. maj 2022 - 17:47

Der skal indføres pantsystem for udtjente fiskekroge, indsamles tabt fiskeriudstyr flere steder og undersøges muligheder for mindre mikroplast i kunstgræsbaner. Derudover er der også afsat midler til en ny miljøvenlig børnebog, identitetsopbyggende terapi i naturen og et projekt om at oplyse borgerne om vigtigheden af at passe på naturen.

Selvstyrets miljøfond har uddelt otte millioner kroner til i alt 21 projekter, der alle har til formål at værne om miljøet i Grønland.

- Jeg er meget glad for de mange miljøprojekter, som vi nu kan støtte. Det er vigtigt for udviklingen af samfundet i en grønnere retning, at vi har ildsjæle med gode idéer, der tager initiativ og ansvar. Jeg glæder mig til at se resultaterne af de mange projekter, udtaler Naalakkersuisoq for miljø Kalistat Lund i en pressemeddelelse.

Affaldshåndtering i bygder

Blandt ansøgerne, der har modtaget projektmidler er Kommune Kujalleq. Kommunen har søgt midler til at håndtere affaldet i kommunens bygder.

Flere enkeltpersoner modtager også støttemidler, da de har ansøgt til projekter om at rydde op på specifikke kyster og strækninger i naturen. Især har privatpersoner fokus på tabte fiskegarn og andet fiskeudstyr samt andet fiskegrej og industriudstyr, der kan findes i havet og på kysterne.

Spøgelsesgarn og forurening af havet under fiskeri har været til debat igennem flere år.

Selvstyret oplyser i sin pressemeddelelse, at Naalakkersuisut støtter op om nye metoder af rensning af naturen:

- Der bliver blandt andet givet støtte til oprydning af fiskeredskaber flere steder i landet og Grønlands Naturinstitut får støtte til at undersøge nye metoder til oprensning.

Miljøfonden støtter også i 2022 den nationale affaldsløsning med midler.

Affaldssortering i fokus

I alt seks projekter ud af 21 handler om projekter med affaldssortering.

Blandt ansøgere, der har modtaget midler er det en entreprenørvirksomhed i Ittoqqortoormiit, der vil lave kompostering af organiske affald i Ittoqqortoormiit. Avannaata Kommunia har tre projekter, som de har fået midler til. Det er etablering af sted til metalaffald og udtjente både, affaldsøer i Uummannaq og mindskning af mikroplast i kunstgræsbaner, hvilket også Qeqqata Kommunia vil arbejde med som projekt.

Kommune Kujalleq vil bruge midler til at sortere affald i containere.