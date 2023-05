2022 giver MT Højgaard-selskaber stort milliontab

Redaktionen Fredag, 19. maj 2023 - 14:36

Sidste år var et rædselsår for MT Højgaard-koncernen i Grønland, der fik et dundrende tab.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Markante stigninger i omkostninger på byggematerialer og udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er med til at give MT Højgaard Grønland og Arssarnerit et samlet underskud efter skat på godt 42 millioner kroner.

Det viser de nye årsregnskaber for 2022 for den store danske entreprenørkoncern MT Højgaards to grønlandske datterselskaber.

Det største tab fik entreprenøren MT Højgaard Grønland, der kom dårligere ud af 2022, end selskabet havde ventet.

Entreprenørselskabet fik et underskud efter skat på 24,6 millioner kroner mod et underskud i 2021 på 4,2 millioner kroner. Det er tredje år i træk med tab på bundlinjen i MT Højgaards grønlandske selskab.

