2021: Tasiilaq får RAL-besøg allerede i maj

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. juni 2020 - 08:42

I et paragraf 37 svar fra Naalakkersuisoq for Infrastruktur Karl Frederik Danielsen fremgår det, at man med skibet Nanoq Arctica kan anløbe Tasiilaq allerede i midten af maj fremfor som hidtil en gang ind i juni.

- Derefter vil Tasiilaq anløbes hver anden uge i stedet for hver tredje uge, som det sker i dag. Det betyder, at der vil være 11 årlige anløb, med mulighed for et tidligere rødt anløb samt to røde anløb i slutningen af året. I alt 13 anløb, såfremt isen og vejret tillader det, fremgår det af svaret, som Royal Arctic Line har forfattet.

Større fleksibilitet

Det oplyses desuden, at det er planen, at den nordligere by Ittoqqortoormiit vil få besøg af samme skib tidligere, hvis vejr- og isforholdene tillader det.

- Gods til Ittoqqortoormiit også blive transiteret i Reykjavik, fra Vestkysten, Island og Danmark.Nanoq Arctica vil ligeledes få sin egen pram og lastbiler, som der i dag benyttes tilIttoqqortoormiit. Og dette vil gøre anløbene tillttoqqortoormiit mere fleksible, da man ikke vil være afhængig af den samme pram og lastbiler, som man benytter til Qaanaaq området, oplyser Royal Arctic Line.

Rederiet har derimod ingen planer om at udvide besejlingssæsonen i slutningen af året.

- Et senere anløb, end det sidste er der ikke planer om, da vi ligger lige på grænsen til, at det ikke kan lykkedes at operere Ittoqqortoormiit og Nerierit Inaat på grund af sne og vinteris.