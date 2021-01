2021 bliver et mærkværdigt år

Redaktionen Mandag, 11. januar 2021 - 09:29

2021 bliver nok et mærkværdigt år, ligesom 2020, men med udsigt til bedre tider. Det mener direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, men forudser at corona-situationen, det kommende kommunalvalg og usikkerhed om Naalakkersuisuts sammensætning kan risikere at udfordre erhvervslivets behov for stabilitet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– I 2021 har vi kommunalvalg, og vi møder også året med usikkerhed om Naalakkersuisuts sammensætning som følge af udskiftningen internt i Siumut. Jeg håber, der vil komme fokus på stabilitet af enhver art, da vi lige nu skal navigere sikkert igennem et ukendt stormvejr og har behov for politisk stabilitet og gode rammer for erhvervslivet, siger Christian Keldsen til avisen Sermitsiaq.

– Her tænker jeg særligt på turismen, råstofsektoren og fiskeriet, som alle går en spændende tid i møde. Turismen og råstofsektoren er ramt af restriktioner og udfordringer som følge af covid-19, og fiskeriet står over for Fiskerikommissionens ny betænkning.

Gode takter

Naalakkersuisut offentliggjorde kort før årsskiftet en ny beskæftigelsesstrategi. Her ser Keldsen gode takter:

- Jeg hæfter mig ved, at man ønsker at skabe beskæftigelse ved at styrke erhvervslivet, herunder nye brancher, så vi står på flere søjler end blot fiskeriet. Det matcher GE ́s ønsker, og jeg ser med stor spænding frem imod, at dette omsættes til virkelighed.

