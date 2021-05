2020 blev et rædselsår for Royal Greenland

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. maj 2021 - 11:56

Royal Greenlands årsresultat efter skat landede på et minus på 57 mio. kr., hvilket er 368 mio. kr. ringere end året før. Omsætningen faldt med knap en halv milliard kroner og landede på 4.849 mio. kr.

RG-ledelsen med Mikael Thinghuus i spidsen erkender, at 2020 var et særdeles vanskeligt år for det selvstyreejede selskab på grund af faldende salgspriser på kerneprodukterne skalrejer, kogte og pillede rejer og hellefisk, der prismæssigt faldt mellem 15 og 20 procent.

Samfundsansvaret

- Det stod tidligt på året klart, at pandemien ville have en stærkt negativ påvirkning på Royal Greenlands indtjening. På trods af dette besluttede virksomheden at fortsætte med at fiske, indhandle og producere omtrent som oprindeligt planlagt for derigennem at leve op til sit udbredte samfundsansvar som en vigtig og ofte den eneste virksomhed i det enkelte lokalsamfund indenfor fiskeri.

- Royal Greenland har på den måde fungeret som stødpude mellem reducerede verdensmarkeder og en normal forsyningskæde, oplyser Royal Greenland i en pressemeddelelse.

Antallet af beskæftigede i Grønland steg på trods af de svære tider med 20 ekstra fuldtidsbeskæftigede og landede på 1.452. Hele koncernen er oppe på at fuldtidsbeskæftige 2.230.

- En mere restriktiv tilgang ville efter Royal Greenlands opfattelse have forvoldt varig skade på adgangen til ressourcer og medført socialøkonomiske problemer for lokalsamfund i både Grønland og Canada. For Royal Greenland er CSR og social bæredygtighed ikke kun ord – men et konkret tilsagn om at tage et stort samfundsansvar; også når dette kommer til en høj økonomisk pris, forklarer ledelsen.

Optimisme til fremtiden

På trods af at coronapandemien fortsat florerer i store dele af verden, så ser selskabet med fortrøstning på fremtiden og vurderer, at indeværende årsresultat vil blive forbedret med 150 mio. kr. i forhold 2020-underskuddet. Optimismen beror blandt andet på, at man igennem det seneste år har fået reduceret selskabets omkostninger.

Royal Greenland vil fortsætte sine trawlerinvesteringer, oplyses det.

- Rejetrawleren M/tr Nataarnaq forventes leveret i slutningen af 2021, og senest er en ny fisketrawler til erstatning af M/tr Tuugalik blevet ordret til levering i 2022, fremgår det af pressemeddelelsen.

Fiskevirksomheden fik i starten af 2020 lavet en kreditaftale på 700 mio. kr., da det så allerværst ud. Det oplyses imidlertid, at man har klaret sig igennem året uden at trække penge på den aftale.

At underskuddet løber op i 57 mio. kr. begrundes desuden med, at man fik et ekstraordinært tab på 15 mio. kr., da man udskiftede en pelagisk trawler.

Ingen bonus til direktionen

På trods af det dårlige bundlinjeresultat er det planen at betale udbytte på 60 mio. kr. til ejerne, Selvstyret. Det slap man for sidste år, da de mørke skyer hang tungt over virksomheden.

Det oplyses i en note i regnskabet, at direktionen ikke oppebærer nogen form for bonusudbetaling med udgangspunkt i 2020-regnskabet.