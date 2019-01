2019-plan: Pisiffik vil udvide webshop

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 01. januar 2019 - 08:58

Webshoppen www.pisiffik.gl, der favner over fem forskellige vareleverandører, vil i løbet af 2019 udvide den digitale butik med endnu flere produkter.

Koncept fintunet

- Vi har siden lanceringen i september været i gang med at fintune købs- og leveringsprocessen. Det er jo et helt nyt setup, hvor alt ikke kan sidde lige i skabet fra første dag, forklarer Rune F. Siepmann, der er webshopansvarlig.

I dag er der over 4.000 varenumre i webshoppen, men det er meningen, at det antal skal udvides betragteligt.

Rune F. Siepmann oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har planer om at udvide konceptet inden for følgende områder:

Jagt og fiskeri

Outdoor

Bøger

Marine

Skønhed & Pleje

Fakta Disse butikkers varer kan du finde i webshoppen: Jysk: Bolig & indretning Elgiganten: Elektronik Pisattat: Isenkram & boligindretning Thansen: Auto og Outdoor Torrak: Beklædning og mode --- P.t. er der lagt over 4.000 produkter ind i web-shoppen. Der er 14 dages fortrydelsesret.

Om det bliver sammen med andre kendte kæder eller det sker via Pisiffiks egne indkøb er ikke afgjort. Det vil tiden vise.

Klogere på kunderne

Pisiffik vurderer, at man lander på en digital omsætning i 2019 på et tocifret millionbeløb.

- Vi bliver dag for dag klogere på vore kunders adfærd, når det gælder online-handel. Det skal vi lære og profitere af. Vi er overbeviste om, at tiden er moden til at satse digitalt, fastslår Rune F. Siepmann.

Hos Pisiffik har man igangsat en ny form for butik, hvor bestilling, indpakning og levering er en ny dimension i forhold til en fysisk butik. Hvor man i 2018 udlusede børnesygdommene vil man i 2019 vækste med nye varer til forbrugerne.