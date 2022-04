Over 20.000 ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse i Danmark

Ritzaus Bureau Mandag, 11. april 2022 - 15:01

Over 20.000 flygtede ukrainere har frem til søndag ansøgt om midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter særloven.

Det viser den seneste opgørelse fra Udlændingestyrelsen.

Torsdag var der registreret 19.521 ansøgninger, men det er hen over weekenden steget til 20.832 ansøgninger.

3683 ukrainere har indtil videre fået opholdstilladelse efter særloven. Af dem er godt 40 procent børn.

Ansøgningstallet er dog næppe retvisende for det reelle antal af ukrainske flygtninge, der er ankommet til Danmark, siden Rusland invaderede Ukraine den 24. februar.

Ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kan nemlig rejse ind i Danmark visumfrit. Dermed kan de opholde sig i landet i op til 90 dage uden nødvendigvis at have ansøgt om opholdstilladelse efter særloven.

Udlændingestyrelsen oplyser mandag til TV 2, at ni uledsagede mindreårige er blandt de registrerede ukrainere, som er flygtet til Danmark.

De ni børn er alle 16 eller 17 år.

Der kan dog være kommet flere uledsagede mindreårige til Danmark, som ikke har registreret sig hos myndighederne, og som Udlændingestyrelsen ikke har oplysninger om eller er bekendt med, skriver TV 2.

Særloven blev vedtaget 16. marts og trådte i kraft dagen efter.

Regeringen forbereder sig på, at der kan komme over 100.000 flygtninge til Danmark som følge af den russiske invasion af Ukraine.

1. april sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at det forventes, at mellem 35.000 og 40.000 ukrainere vi være ankommet til Danmark efter påske.

Tallet var dog forbundet med en vis usikkerhed.

FN's flygningeorganisation, UNHCR, vurderede søndag, at over 4,5 millioner ukrainere er flygtet fra deres hjemland.

Ud over de mindst 4,5 millioner, der er flygtet ud af Ukraine, menes lidt over syv millioner at være internt fordrevet i landet.

Alt i alt betyder det, at mere end en fjerdedel af Ukraines befolkning er sendt på flugt fra deres hjem.