20.000 skotter marcherer for selvstændighed

Ritzau Lørdag, 02. november 2019 - 15:05

Omkring 20.000 skotter deltog lørdag i en march for uafhængighed fra Storbritannien i Glasgows gader.

Det oplyser arrangørerne ifølge dpa.

En af deltagerne var lederen af Det Skotske Nationalistparti (SNP), Nicola Sturgeon.

Og hun kom med et klart budskab.

- Et uafhængigt Skotland er tættere på, end det nogensinde har været, lød det i en erklæring, der blev offentliggjort kort før lørdagens march.

Nicola Sturgeon meddelte allerede fredag, at hun inden udgangen af december vil anmode den britiske regering om en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed.

Sturgeon ser det kommende parlamentsvalg i Storbritannien som afgørende for skotternes fremtid.

- Tag ikke fejl. Parlamentsvalget den 12. december er det vigtigste valg for Skotland i vores levetid.

- Vores lands fremtid er på spil. Vi skal møde op i stort antal og stemme for vores land, lød det fra talerstolen ved lørdagens march ifølge nyhedsbureauet AFP.

Skotland var senest i 2014 til folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritannien.

Dengang stemte 55 procent af skotterne imod.

Mange nationalister mener dog, at skotterne har brug for en ny afstemning, efter at briterne stemte for et exit fra EU i 2016.

Ved brexit-afstemningen i 2016 stemte 62 procent af skotterne for at blive i unionen