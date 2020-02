Over 2000 døde af coronavirus

Ritzau Onsdag, 19. februar 2020 - 09:05

Endnu en gruopvækkende milepæl er blevet sat tirsdag i udbruddet af det nye coronavirus.

Således er over 2000 personer i Kina nu døde af virusset, der brød ud i december, oplyser de nationale sundhedsmyndigheder onsdag morgen lokal tid.

Men midt i de mange historier om smittefrygt, mundbind og det potentielt dødelige virus er der opløftende nyt.

Det hidtil største studie om coronavirus, der har taget udgangspunkt i 44.000 bekræftede smittetilfælde, antyder nemlig, at virusset har toppet, skriver BBC.

Rapporten er blevet offentliggjort af Chinese Journal of Epidemiology.

Studiet finder, at epidemikurven toppede omkring 23. til 26. januar, før den igen faldt frem mod 11. februar.

13. februar tog antallet af smittede et stort hop, da kinesiske myndigheder var begyndt at bruge en ny testmetode.

Undersøgelser peger på, at det nedadgående kurve kan hænge sammen med isolering af byer og et stort fokus på at undgå smitterisiko med håndvask, mundbind og tidlig henvendelse hos lægen.

I Wuhan, den største by i Hubei-provinsen, hvor virusset brød ud, har man lukket byen ned samt begrænset rejser markant til og fra millionbyen.

Tirsdag registrerede Kina 1749 nye tilfælde af smittede, hvilket er en smule lavere end det foregående døgn, hvor der blev registreret 1886 nye tilfælde.

Antallet er samtidig det laveste i landet siden 29. januar.

Kinas nationale sundhedsmyndigheder har sagt om det aftagende niveau af smittede, at det er et tegn på, at udbruddet er ved at komme under kontrol.

Verdenssundhedsorganisation, WHO, har dog understreget, at tendensen "skal fortolkes meget forsigtigt".

Forfatterne bag den omfattende rapport advarer også om, at kurven kan gå op, når mange kinesere om lidt vender tilbage fra en lang ferie.

Ud over den opløftende udmelding bekræfter rapporten i stort omfang hidtil kendte resultater, blandt andet at 80 procent af smittede kun oplever milde symptomer.

Desuden er dødeligheden for sygdommen lav, men den stiger blandt de ældre over 80 år.

Virusset har spredt sig ud over det kinesiske fastland og til resten af verden, herunder til to krydstogtskibe med tusinder af passagerer.

Krydstogtskibet "Diamond Princess" har været i karantæne i to uger i den japanske havn Yokohama, efter at en mand om bord blev testet positiv. Siden er mere end 540 passagerer blevet testet positive.

Onsdag er de første raske passagerer gået i land efter at have været fanget på skibet, hvor de kun havde mulighed for at gå udenfor få timer om dagen.

Der er ikke bekræftet nogen tilfælde af coronavirus i Danmark.