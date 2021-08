200 millioner mennesker har nu været smittet med corona

Ritzau Torsdag, 05. august 2021 - 06:56

Mere end 200 millioner mennesker er blevet bekræftet smittet med coronavirus siden pandemiens begyndelse.

Det viser en opgørelse fra amerikanske Johns Hopkins University.

Det er særligt den smitsomme Delta-variant, der har ført til mange smittetilfælde det seneste halve år.

Det har således kun taget halvt så lang tid at gå fra 100 millioner til 200 millioner smittede, som det gjorde at gå fra 0 til 100 millioner smittede. Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

En ud af ti amerikanere har været smittet

Tallets udvikling kan også være præget af, at flere lande har fået mere omfattende testsystemer siden pandemiens begyndelse.

USA har over 35 millioner bekræftede smittetilfælde, hvilket er flest af alle lande. Det svarer til, at mere end en ud af ti amerikanere har været smittet med coronavirus under pandemien.

Målt på smittetilfælde per indbygger har USA 17.-flest. Det er overgået af blandt andet Holland, Tjekket, Montenegro og en række små østater.

I Danmark er 320.222 personer blevet bekræftet smittet under pandemien. Det svarer til 5515 smittede per 100.000 indbyggere.

I Grønland har der i alt været 135 tilfælde.

4,2 millioner døde med virus

Coronavirusset brød oprindeligt ud i den kinesiske millionby Wuhan i slutningen af 2019. Det spredte sig hurtigt til resten af verden og har nu smittet mindst 2,5 procent af verdens befolkning.

Mere end 4,2 millioner smittede mennesker har mistet livet. Det viser tal fra Johns Hopkins University, der samler myndighedstal fra hele verden.

Det er også USA, der har bekræftet flest coronarelaterede dødsfald. Over 600.000 smittede mennesker er døde i USA.

I Danmark har 2550 coronasmittede mennesker mistet livet. Det svarer til omkring 44 døde per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning har Sverige 14.657 coronarelaterede dødsfald, hvilket svarer til 143 døde per 100.000 indbyggere.

/ritzau/