200 meter ny kaj i Nuuk

Redaktionen Lørdag, 03. juni 2023 - 11:47

Havnen i Nuuk står over for en markant udvidelse. Det afslørede administrerende direktør John Rasmussen, da Sikuki Nuuk Harbour A/S havde generalforsamling sidste fredag.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er fem år siden, at containerhavnen på Qeqertat blev taget i brug. Det har været en succes, som stiller krav om yderligere udvikling, siger John Rasmussen.

- Vi havde i 2022 960 anløb mod 910 året før, så tiden er inde til en udvidelse, der især skal sikre plads til fiskerierhvervet og krydstogtanløb.

Ny trawlerterminal

- Derfor gik vi i 2022 i gang med at projektere en udvidelse af kajarealet på mindst 200 meter. Den ny kaj skal ligge på Qeqertaq Avalleq i forlængelse af containerterminalen. Her er det planen at etablere en trawlerterminal tæt på containerterminalen, så kørsel af containere mellem den gamle havn og containerterminalen kan reduceres.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: