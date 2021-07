Over 200 frivillige ledte efter Maja

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 05. juli 2021 - 14:17

Over 200 frivillige mødte op ved springvandet i Qaqortoqs bymidte klokken 20.00 søndag aften.

En ung kvinde på omkring 20 år, Maja Heilmann, har siden lørdag været savnet. Sidst, hun var i kontakt med nogen var natten til lørdag.

Naja Motzfeldt har organiseret den frivillige eftersøgningsindsats i går. Hun fortæller, at hun er i familie med den savnede.

- Jeg blev meget rørt og overvældet da jeg så, at så mange mennesker var kommet for at lede efter hende sammen med os. Jeg havde ikke forventet, at der ville være så mange frivillige, der ville hjælpe os. Der var omkring 200, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

I forbindelse med eftersøgningen er der oprettet en Facebookgruppe der hedder "Efterlysning af Maja Heilmann", hvor der også står en beskrivelse af hvilke tøj den savnede har på. Der er på nuværende tidspunkt 1.561 medlemmer i gruppen.

Eftersøgningen fortsættes

Grønlands Politis vagtcentral har overfor Sermitsiaq.AG bekræftet, at den unge kvinde endnu er savnet. Det er endnu uvist, om den unge kvinde er blevet set, efter hun har været i kontakt med nogen natten til lørdag.

De lokale i Qaqortoq vil ud og lede efter Maja Heilmann igen i aften.

Naja Motzfeldt oplyser, at en lignende eftersøgning startes ved springvandet til eftermiddag.

- Jeg er i gang med at organisere endnu en frivillig eftersøgning. Jeg ved ikke, hvor mange der vil dukke op og hjælpe til med at lede, da vejret ikke er med os i dag. Det er begyndt at regne, siger Naja Motzfeldt men bekræfter, at hun håber på stort fremmøde.

Hun fortæller, at den frivillige eftersøgninger starter klokken 16.00.