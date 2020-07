Efter 20 år: Lauras fødselsdato ændres

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 22. juli 2020 - 12:21

20-årige Laura Lund Jakobsen fra Nuuk skal ikke fejre sin fødselsdag i år. I 20 år har hun fejret sin fødselsdag den 31. december. Fremover skal hun fejre dagen den 1. januar.

- Det er mærkeligt. Jeg kunne altså ikke tro det i første omgang, siger Laura Lund Jakobsen.

Grunden kan findes i hendes journaler i sundhedsvæsenet, der blev skrevet forkert. Hendes mor, Sofie Thomsen Jakobsen, fortæller om Lauras fødsel:

- Mine veer gik i gang lige før klokken 23.00 den 31. december 1999. Det var nytårsaften. Jeg tog ned til sygehuset i Ilulissat, sammen med en ven. Sidst jeg så på klokken, var det omkring ti minutter i midnat, og jeg skulle i gang med at presse, fortæller Sofie Thomsen Jakobsen til Sermitsiaq.AG.

Sofie Thomsen Jakobsen fødte en velskabt pige, og ænsede ikke klokken de næste mange timer. Sundhedsmedhjælperen skrev i journalen, at Sofie Thomsen Jakobsen fødte klokken 00.18, 31. december 1999.

- Vi har undret os over klokkeslættet i rigtig lang tid, og har bedt sygehuset i Ilulissat om at undersøge sagen. Nu viser det sig, at datoen er forkert, men klokkeslættet rigtigt, forklarer Sofie Thomsen Jakobsen.

Dermed er Laura Lund Jakobsen født i et andet årti, nemlig 2000’erne, end hun hidtil har troet.

Koks i datoen

Hvor mange har ikke oplevet at skrive et forkert årstal lige efter nytåret? Samme lille fejl blev skrevet ind i Laura Lund Jakobsens sygejournal den 1. januar 2000 klokken 00.18 i Ilulissat. I stedet for den nye dato og år, skrev sundhedsmedhjælperen datoen 31. december 1999, og klokkeslættet 00.18 som Laura Lund Jakobsens fødselsdato.

Lauras storesøster studsede over sin lillesøsters fødselsdato og klokkeslættet. Hun husker nemlig, at hendes mor tog ned til sygehuset lige før midnat. Og når Laura blev født ind i fyrværkeriets bragende lyde, så passer enten klokken eller datoen ikke i journalen.

Både sygehuset i Ilulissat og landslægen har ifølge familien Jakobsen indrømmet fejlen. Den rigtige fødselsdag er nytårsdag og ikke nytårsaften.

- Nu har vi endelig en afklaring. Vi har undret os over klokkeslættet rigtig længe, nu kan vi endelig fejre fødselsdagen sammen, siger Sofie Thomsen Jakobsen, der også har fødselsdag den 1. januar.

- Laura, hvornår fejrer du så din fødselsdag?

- 1. januar. Det bliver mærkeligt. Men vi skal få ændret min fødselsdato og cpr.-nr. når jeg kommer hjem til Nuuk fra ferien, siger Laura Lund Jakobsen.