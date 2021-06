20-årig dømt for drab i Qaqortoq

Redaktionen Onsdag, 02. juni 2021 - 16:58

Kujalleq Kredsret har onsdag eftermiddag afsagt dom i en sag mod en 20-årig mand, der stod tiltalt for at have dræbt en 67-årig mand i Qaqortoq den 26. juni 2020.

Gerningsmanden, som også er fra Qaqortoq, fik syv års anstaltsanbringelse for drab ved omfattende vold og adskillige stik med både en køkkenkniv og en saks.

Sagen kort

Fredag den 26. juni 2020 modtog Politiet i Qaqortoq en anmeldelse om, at en mand var blevet udsat for grov vold. Da politiet ankom til gerningsstedet blev en 67-årig mand fundet livløs på køkkengulvet i sin lejlighed. Manden blev senere erklæret død.

Retsmedicinske undersøgelser viste, at den 67-årige mand blandt andet var blevet udsat for adskillige slag samt ikke under 80 stik med køkkenkniv og saks mod hovedet, på halsen, i brystkassen og i hjertet.

På baggrund af politiets efterforskning besluttede anklagemyndigheden at rejse tiltale for drab mod den nu 20-årige mand, der på gerningstidspunktet var 19 år gammel.

Anklager Emil Maegaard-Hoffmann, som førte sagen i kredsretten, udtaler: Der er tale om et meget voldsomt drab, hvor den afdøde er blevet udsat for meget omfattende vold og adskillige stik på kroppen og i ansigtet.

Tilfreds med dommen

På baggrund af sagens grovhed har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at den tiltalte skulle idømmes mindst 7 års anstaltsanbringelse.

Efter at have behandlet sagen i retten siden tirsdag afsagde kredsretten dom onsdag eftermiddag.

Her blev den tiltalte fundet skyldig i drabet og på den baggrund idømt 7 års anstaltsanbringelse.

Anklager Emil Maegaard-Hoffmann er glad for det endelig punktum i sagen.

- Kredsrettens dom på 7 års anstaltsanbringelse var det, jeg som minimum mente, at den tiltalte skulle idømmes, så jeg er derfor tilfreds med, at kredsretten har valgt at følge den påstand, siger han.

Ingen af parterne har anket dommen.