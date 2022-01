2 år med den lille djævel: Bliver alle smittet?

Redaktionen Torsdag, 13. januar 2022 - 16:44

Det var en helt almindelig, halvtrist mandag. Den 20. januar 2020. Omtrent så søvnig og let forglemmelig som vinter-mandage kan være. Om morgenen tikkede et nyhedstelegram ud fra Ritzaus Bureau, som klokken 11.08 blev gengivet på KNRs hjemmeside:

- Mystisk virus spreder sig, stod der i overskriften.

Det skriver avisen AG denne uge i en fortælling om livet med corona gennem to år.

Tre mennesker var døde, og der var registreret smitte i Kina, Japan og Thailand. Men ingen grund til panik.

- Der er indtil videre ikke fundet tegn på, at virusset smitter mennesker imellem. Nogle eksperter siger, at den nye virus nok ikke er så farlig som Sars, men kendskabet til den er fortsat begrænset, og der findes ikke en vaccine mod den, rapporterede Ritzau.

Ingen kunne dengang vide, hvad der var på vej. En lille, uforudsigelig og rød djævel med takker og modhager.

Pandemi

Men snart lærte vi et helt nyt ord at kende: Pandemi. En epidemi udstyret med turbokraft og 100.000 heste og med potentiale til at sprede sig til den mindste flække på kloden og trænge gennem alle de massive beskyttelsesmure, som landene i de første forvirrede måneder forsøgte at rejse.

I slutningen af januar 2020 var pulsslaget dog stadig i ro i Grønland, også selvom WHO erklærede, at Covid-19-udbruddet nu var at betegne som en international sundhedskrise. Virus havde spredt sig på alle kontinenter.

- Risikoen for smittespredning i Grønland anses for meget lav, lød det beroligende i en udtalelse fra Naalakkersuisut.

Patient Zero

I dag – 2 år efter – ved vi, at sundhedsmyndighederne i Grønland klarede den dybt kritiske situation til topkarakter. Manden i midten, landslæge Henrik L. Hansen, lagde en rolig hånd på roret, og det i en grad, så der har været forslag fremme om at slå ham til »Ridder af Grønland«.

