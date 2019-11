18 mand udtaget til Nordic Futsal Cup

redaktionen Mandag, 25. november 2019 - 11:22

Det grønlandske landshold deltager ved Nordic Futsal Cup der i år spilles i Turku, Finland.

Turneringen spilles fra den 29. november frem til 3. december.

Medalje er ikke umulig

Landstrænerne René Olsen og Tekle Ghebrelul har udtaget 18 spillere til turneringen. Landsholdet deltog i september i en turnering i Kroatien og fodboldforbundet KAK har afholdt to bruttosamlinger samt løbende spillet kampe for de spillere, der bor i Nuuk, som en del af dette års forberedelserne.

- Vi bygger på hele tiden, men har en del skader på vigtige pladser og et par afbud, men forventer at kunne kæmpe med om point i flere af kampene, hvis vi er kloge og rammer dagen. Med lidt held og fight er det ikke umuligt at vinde medaljer, men vi skal være klar til at give den hele armen. Det er erfaring fra disse typer kampe, som er afgørende for holdets fortsatte udvikling. Det har været et spændende efterår og vi flytter os i den rigtige retning med flere og flere spillere og især talenter, der kan spille med om pladserne, siger landstrænerne i en pressemeddelelse.

Møder stærke hold

Det grønlandske landshold spiller mod Finland, Danmark, Sverige og Norge ved turneringen.

- Vi får nogle hårde modstandere og tabte til Norge i september så der skal revancheres noget her, Danmark er netop blevet nr. 2 i en stærk besat turnering i Kina i oktober. Sverige gik videre til VM kvalifikationens næste runde, blandt de 32 bedste i Europa, og Finland har helt vanvittigt, kvalificeret sig til elite round for første gang nogensinde, blandt de 16 bedste i Europa, så der venter sig nogle virkelig svære kampe, lyder det fra René Olsen og Tekle Ghebrelul.

Målmænd:

Malik Mikaelsen

Henning Bajare

Spillere:

Patrick Frederiksen

Kunuuteeraq Isaksen

Marco Leibhardt

Viggo Høy

Katu Madsen

Philip Holmene

Søren Kreutzmann

John Ludvig Broberg

Frederik Funch

Rene Eriksen Petersen

Kent Jeremiassen

Christian Bohmann Knudsen

Mikki Brønlund

Malik Juhl

Nikki Petersen

Ilataannguaq Mørch

Afbud/skader:

Malik Hermarij

Bastian Rosing

Kaassannguaq Zeeb

Lars Erik Reimer

Nick Reimer

Markus Jensen

Karsten M. Andersen

Kaali Lund Mathæussen

Nukannguaq Zeeb

Niklas Thorleifsen

Ari Hermann

Niklas Thustrup Johansen