18-årig futsal-spiller vinder DM-guld

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 26. april 2022 - 13:54

JB Futsal Gentofte sikrede sig det danske mesterskab i futsal i weekenden, da mandskabet slog Hjørring Futsal Klub sammenlagt 6-5.

18-årige William Gantzhorn fra Nuuk var med til at sikre mesterskabet, hvilket betyder, at holdet i næste sæson skal spille kvalifikation i Champions League.

- Det var en rigtig intens kamp, med tre mål i det sidste minut. 20 sekunder før slutføjtet scorede vi det afgørende mål og sikrede mesterskabet, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Dansk mester

William Gantzhorn skiftede til JB Futsal Gentofte i februar, og scorede i alt seks mål i sæsonen.

- Det er fedt at vinde mesterskabet, for det var det, jeg kom her for at vinde. Jeg har trænet med holdet før, og anføreren havde lovet mig, at vi skulle DM. Og nu har vi vundet det, siger han.

Startede sæsonen i Sverige

Han startede futsal-sæsonen i svenske Lidköping United, men forlod klubben.

- Jeg stoppede, da jeg ikke følte, at jeg udviklede mig. Og man kunne ikke fuldføre en ordentlig træning der, på grund af mangel på spillere, da de boede langt væk fra træningsanlægget.

- Jeg var i klubben i tre-fire måneder, men så tog jeg hjem til Nuuk. Men så blev jeg ringet op af Gentofte Futsal, og startede hos dem i denne sæson, fortæller William Gantzhorn.

Det viste sig som en god beslutning at tilslutte sig mesterklubben.

- I første omgang skulle jeg lige vænne mig til deres spil. Det er anderledes end i Nuuk. Niveauet er højere her, og de holder meget mere på bolden, og er rolige i pressede situationer. Jeg fik ros fra klubben, og jeg føler, at jeg har udviklet mig meget. Og det har jeg også fået vide, fremhæver futsal-spilleren.

Den fineste klubturnering

Næste sæson gælder det kvalifikation til Champions League i futsal, hvilket han ser meget frem til.

- Det bliver stort at spille i Champions League og spille mod verdens bedste spillere. Det bliver vildt. Jeg håber, at jeg kan få masser af spilletid. Min drøm for fremtiden er at komme til udlandet, for eksempel Italien, hvor futsal er større. Jeg vil komme til en bedre liga i fremtiden, lyder det fra William Gantzhorn.

Hans holdkammerat, Niklas Thorleifsen, spiller også i JB Futsal Gentofte, men på grund af operation efter skade, spillede ikke han ikke i denne sæson. Han bliver dog klar, inden holdet spiller i Champions League.