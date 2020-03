18-årig anholdt for drab på 62-årig kvinde

Walter Turnowsky Lørdag, 14. marts 2020 - 15:43

En 62-årig kvinde i Narsarsuaq er død og en 45-årig alvorlig kvæstet. Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev tilkaldt i Narsarsuaq natten til i dag klokken 02.34.

Der var meldinger om, at to personer havde været udsat for vold med alvorlige skader til følge. Politiet har efterfølgende anholdt en 18-årig mand, der er nu er mistænkt for at stå bag manddrab samt forsøg på manddrab.

En 62-årig kvinde er afgået ved døden mens en 45 –årig kvinde er blevet stabiliseret og indlagt på sygehuset i Qaqortoq.

Den formodede gerningsmand vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om tilbageholdelse.

Grønlands Politi vil få assistance af en retsmediciner samt to kriminalteknikere fra Rigspolitiet.

Grønlands Politi har ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, da efterforskningen stadig er i gang.