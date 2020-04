161 er nu døde med coronavirus i Danmark

Ritzau Lørdag, 04. april 2020 - 09:29

Antallet af døde med coronavirus i Danmark er lørdag steget til 161, oplyser Statens Serum Institut.

Fredag var antallet 139. Det er en stigning på 22.

Virusset er ikke nødvendigvis dødsårsagen. For at et dødsfald indgår i statistikken, skal den smittede person have mistet livet, senest 30 dage efter at personen blev testet positiv.

Mens antallet af døde hver dag stiger, falder antallet af indlæggelser nu for tredje dag i streg.

507 personer er indlagt. Det er ti færre end fredag. Antallet af indlagte på intensivafdelinger er lørdag faldet med én til 142. 112 har brug for respirator.

Ikke alle med symptomer testes

Lørdag er antallet af personer, der er testet positiv for smitte med coronavirus steget til 4077. Det er 320 flere end fredag.

Der forventes imidlertid at være et større mørketal.

Det skyldes, at det ikke er alle med symptomer på coronavirus, som bliver testet. Derfor er det reelle antal smittede i Danmark højere, da der vil være smittede, som ikke indgår i statistikken.

Men onsdag ændrede Sundhedsstyrelsen retningslinjerne for, hvem der kan blive testet. De nye retningslinjer betyder, at også personer med milde symptomer får mulighed for at blive henvist direkte af egen læge til en test.

Antallet af test ventes at stige

Det åbner således for, at flere vil blive testet.

Det viste sig især torsdag hvor Sundhedsstyrelsens for første gang nåede ambition om at foretage mindst 5000 coronatest på et døgn. Det svarer til testniveauet i Norge, der har et indbyggertal tæt på det danske.

Antallet af test skal efter planen stige til 10.000 i næste uge. Efter påske sigter Sundhedsstyrelsen efter at teste 15.000 om dagen.

/ritzau/