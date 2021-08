16 spillere rejser med kvindelandsholdet til USA

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 19. august 2021 - 09:50

På søndag fløjtes det nordamerikanske-og caribiske mesterskaber i håndbold for kvinder, og her deltager Grønland og skal forsøge at kvalificere sig til VM, som spilles i Spanien i december.

Grønland, USA, Puerto Rico samt Mexico deltager ved turneringen, hvor vinderen booker billetten til VM.

Stærkt sammenhold

Sermitsiaq.AG talte med landstræner Anders Friis før holdets afrejse til Chicago, USA.

- Min forventning til kvalifikationen er, at lykkedes med de ting, vi har trænet med. Vi har mål, om hvordan vi gerne vil spille som hold. Det allervigtigste er, at vi kan se os selv i øjnene bagefter og sige, at vi har gjort alt hvad vi overhovedet kunne, siger han til Sermitsiaq.AG.

Holdet har lige været på træningslejr i Bjerringbro, og Anders Friis har fået et indtryk af, at holdet har et stærkt sammenhold.

- Vi har også spillere, som har forskellige kompetencer, og vores opgave som trænere er, at sætte kompetencerne i spil, når vi spiller vores kampe. Det største udfordring ved mesterskaberne bliver, at vi ikke har den store kendskab til vores modstandere. Derfor er det vigtigt, at vi kigger på os selv og se på vores styrker, fremhæver han.

Alle skal give 100 procent

Det er svært for landstræneren at vurdere, hvordan chancerne ser ud i forhold til at vinde turneringen i USA.

Landstræner Anders Friis Leiff Josefsen

- Vi kan gætte på nogen ting, og vi kan gætte på, hvad der tidligere er sket, men jeg kan ikke komme med et kvalificeret bud på de andre hold. Men vi tager selvfølgelig afsted for at vinde turneringen. Vi ville have blevet hjemme, hvis vi havde troet på, at det ikke kan lade sig gøre at nå VM. Vi har vidst, at Cuba er klasser bedre end os, derfor er vores chancer større, da de har meldt afbud, siger Anders Friis.

- Jeg bliver skuffet, hvis vi efter turneringen ikke har gjort det, vi kunne. Hvis vi møder hold, der er markant bedre end os, så kan jeg godt leve med at tabe kampe. Men hvis vi ikke giver 100 procent, og ikke kommer med alt det vi har, så bliver jeg skuffet, påpeger landstræneren.

Håndboldkvinderne spiller deres første kamp mod Mexico på søndag. Derefter gælder det USA og Puerto Rico. Placeringskampene spilles på onsdag.

Her er den grønlandske trup:

Rina Møller Lorentzen

Nivi Fly

Anja Heilmann

Nuunu-Marie Lukassen

Andrea Heilmann

Aviana Kâjangmat

Lykke Frank Hansen

Ivalu Bjerge

Kathrine Mikkelsen

Josefine Gadgaard

Pilunnguaq R. Wille

Christina V. Lange

Sandra Rothberg

Ivâna Meincke

Ivaana Holm

Geerdaaraq I. Geisler